POL-OG: Offenburg - Raub auf Tankstelle

Kehl (ots) - Die Hintergründe zu einem mutmaßlichen Angriff auf einen 36-Jährigen in einer Kleingartenanlage in Kehl sind auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der alkoholisierte 36-Jährige soll durch einen bislang unbekannten Angreifer auf der Toilette vermutlich mit einem Messer verletzt worden sein. Der Verletzte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 ...

mehr