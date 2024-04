Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Verletzte bei Alleinunfällen + Unfall bei Flucht vor der Polizei + Versuchter Einbruch in Lagerhalle + Einbrecher in Firmengebäude + Diesel abgezapft +

Friedberg (ots)

Altenstadt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitten am Freitagabend (19.04.2024) gegen 23:40 Uhr die beiden 19-jährigen Insassen eines VW Tiguan bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 3191 zwischen Lindheim und Enzheim. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der Fahrer aus Gedern in einer Linkskurve die Kontrolle über den Pkw, sodass der Wagen zunächst einen Leitpfosten beschädigte, sich danach überschlug und im Graben auf dem Dach liegenblieb. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 EUR geschätzt.

Ranstadt: Alkoholisiert in den Graben gefahren

Auf der Kreisstraße 198 zwischen Bellmuth und Ranstadt kam eine 43-jährige Frau aus Ranstadt mit ihrem Renault Clio am Samstagabend (20.04.2024) gegen 21:00 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Zur genaueren Abklärung erfolgte die Vorstellung in einem Krankenhaus. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

Büdingen: Fahrzeug überschlägt sich

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Kefenrod verlor am Freitagmorgen (19.04.2024) gegen 08:00 Uhr auf der Strecke von Dudenrod nach Wolf ausgangs einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford Fiesta kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 6.000 EUR.

Bad Nauheim: Unfall bei Flucht vor der Polizei

Weil er sich einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollte, fuhr ein 18-jähriger Mann aus Bad Nauheim am Sonntagabend (21.04.2024) gegen 23:20 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Rödger Hauptstraße. Beim Abbiegen in die Brückenstraße kam er mit seinem Daimler nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Bordsteinkante. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 EUR. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte die Streife der Polizeistation Friedberg fest, dass der 18-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun ermittelt. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Friedberg: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte stemmten in der Zeit von Donnerstag (18.04.2024), 17:00 Uhr bis Freitag (19.04.2024), 07:10 Uhr zwei faustgroße Löcher in die Außenwand der Lagerhalle einer Firma in der Raiffeisenstraße in Friedberg. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Halle einzusteigen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Limeshain: Einbrecher in Firmengebäude

Im Limeshainer Ortsteil Rommelhausen drangen Einbrecher in ein Firmengebäude im Talweg ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Donnerstag (18.04.2024), 18:00 Uhr bis Freitag (19.04.2024), 07:00 Uhr. Bislang liegen keine Angaben über Diebesgut vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Bad Nauheim: Diesel abgezapft

Aus einem in Bad Nauheim geparkten Lkw zapften Unbekannte circa 50 Liter Diesel ab. Der Lkw parkte seit Freitag (19.04.2024), 16:00 Uhr an der Straße "Am Taubenbaum". Das Fehlen des Kraftstoffs wurde am Samstag (20.04.2024), 11:00 Uhr bemerkt. Die Polizeistation Friedberg sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

