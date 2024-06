Polizei Essen

POL-E: Essen: Bewaffneter Raub in Altenessener Wohnung - Polizei sperrte den Bereich des Tatortes ab

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen: Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei über einen Raub in einer Wohnung in Altenessen informiert. Nach ersten Erkenntnissen suchte ein 48-jähriger Mann aus Hessen eine Wohnung in der Straße Wildpferdehut auf, um dort einen Kauf zu tätigen. In der Wohnung traf er auf mehrere Männer, die ihn mit einem Messer bedrohten und die Herausgabe von Geld verlangten. Dem Opfer gelang es die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu alarmieren. Die Einsatzkräfte mussten davon ausgehen, dass sich die bewaffneten Täter noch in der Wohnung befanden und sperrten den Nahbereich des Hauses und auch einige Zufahrtsstraßen ab. Schließlich drangen die Beamten in die Wohnung ein und trafen dort niemanden an. Im Anschluss wird die Wohnung durchsucht und die Tatortaufnahme samt Spurensuche durchgeführt. Die polizeilichen Maßnahmen werden noch gewisse Zeit andauern. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die um die Mittagszeit verdächtige Beobachtungen auf der Straße Wildpferdehut gemacht haben. Hinweise richten Sie bitte an Essener Polizei unter der Rufnummer 0201 829-0. / TW

