Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Lkw nach Kollision im Kreuzungsbereich beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (30. Januar 2024) kam es gegen 04:35 Uhr im Kreuzungsbereich der Netterdensche Straße / Weseler Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 54-jähriger Mann aus Oberhausen befuhr mit einem Lkw-Gespann (Mercedes Actros) die Netterdensche Straße in Fahrtrichtung Kreuzung Weseler Straße, als Ihn im Kreuzungsbereich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender überholte. Da der unbekannte Verkehrsteilnehmende noch im Kreuzungsbereich vor das Lkw-Gespann einscherte, kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Durch die Kollision wurde der Lkw am Frontscheinwerfer sowie am Fußtritt auf der Fahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher, welcher laut dem Mann aus Oberhausen in einem Pkw mit niederländischem Kennzeichen unterwegs gewesen war, entfernte sich in Fahrtrichtung Innenstadt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell