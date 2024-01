Bedburg-Hau (ots) - Am Wochenende (28. Januar 2024, 16:00 Uhr, bis 29. Januar 2024, 07:40 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus an der Gocher Landstraße ein. Der Eingang des Hauses befindet sich an der Gebäude Rückseite und ist von einer seitlichen Einfahrt aus zu erreichen. Die Täter schlugen mit roher Gewalt die Eingangstür des Gebäudes ein, um ...

mehr