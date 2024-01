Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Lemwerder hat sich am Dienstag, 09. Januar 2024, 17:50 Uhr, der Verursacher entfernt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 32-jähriger Mann aus Lemwerder mit einem Opel die Tecklenburger Straße in Richtung Stedinger Straße. In Höhe der Straße "An der Weide" kam ihm ein Pkw entgegen, der an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr und sich nicht möglichst weit rechts hielt. Folglich kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Opel, an dem der Außenspiegel abbrach und eine Seitenscheibe zersprang. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Ernst-Pieper-Straße fort.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell