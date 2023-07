POL-LDK: + Einbrecher im Obi + Einbrecher scheitern in Steinbrücken + Auf A45 in Sperranhänger gekracht + Wechselbrücken im Fokus + An Haustür gehebelt + Mit Tiguan gegen Baum geprallt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger: In Baumarkt eingebrochen -

Am frühen Montagmorgen stieg ein Dieb in den Obi-Markt auf der Lohwiese ein. Um 02.08 Uhr löste der Täter den Einbruchalarm aus und suchte im Markt nach Beute. Bis zum Eintreffen der Polizei, hatte er bereits Fersengeld gegeben. Der Dieb erbeutete smarte "Philips Hue Lampen" im Wert von rund 500 Euro. Zeugen, die den Einbrecher heute Morgen am Baumarkt beobachteten oder denen dort vor dem Einbruch oder im Anschluss Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dietzhölztal-Steinbrücken: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus dem Gemeindehaus der FeG hatten es Diebe abgesehen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 01.07.2023 (Samstag) und dem zurückliegenden Donnerstag (20.07.2023). Die Einbrecher versuchten in dieser Zeit über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 100 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - A 45: In Sperranhänger gekracht -

Trotz vorheriger zweifacher Ankündigung der Fahrbahnsperrung krachte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mercedesfahrer auf der Sauerlandlinie in einen Sperranhänger. Der 18-Jährige aus dem Landkreis Olpe war gegen 01.30 Uhr von Herborn in Richtung Dillenburg unterwegs. Offensichtlich hatte er die vorherigen Beschilderungen nicht wahrgenommen und krachte mit seiner E-Klasse in den an einen Lkw angehangenen Warner. Der 66-jährige Mitarbeiter im Lkw kam mit Prellungen und einem Schock davon. Die Schäden am Benz belaufen sich auf rund 50.000 Euro - die Schäden an Lkw und Warner auf weitere 35.000 Euro.

Ehringshausen - Katzenfurt - A45: Autobahnpolizei nimmt Wechselbrücken unter die Lupe -

Sogenannte Wechselbrücken im Güterverkehr gerieten am vergangenen Donnerstag auf der Tank- und Rastanlage "Katzenfurt" der A 45 in den Fokus von Mitarbeitern der Polizeiautobahnstation in Butzbach. Wechselbrücken, auch als "Wechselbehälter" oder "Wechselkoffer" bezeichnet, sind standardisierte Transportbehälter, die speziell für den wechselnden Güterverkehr entwickelt wurden. Der Begriff "Wechselbrücke" kommt aus dem Transportwesen und bezieht sich auf die Möglichkeit, diese Behälter schnell und effizient zwischen verschiedenen Verkehrsträgern, wie beispielsweise Lkw, Güterzügen und Schiffen, zu wechseln. In der Zeit von 19.00 Uhr bis 00.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter insgesamt 14 Lkw, die diese Wechselbrücken transportierten. Vier dieser Lkw hatten Gefahrgut geladen. Bei zweien bemängelten die Spezialisten die Ladungssicherung, erst nach entsprechender Nachsicherung durften die Fahrer ihre Touren fortsetzen. Vier Fahrer hielten sich nicht an die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten. Die Auswertung der digitalen Fahrtenschreiber brachte fünf Raser zutage, die ihre Laster auf über 100 km/h beschleunigt hatten. Auf 105 km/h brachte es der 46-jährige Fahrer eines Gefahrguttransporters, ein Kollege von ihm erreichte die 108 km/h Marke. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 64-jähriger Lkw-Fahrer. Er hatte sein Gefährt auf 117 km/h beschleunigt. Auf ihn kommen nun vier Wochen Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld zu.

Breitscheid-Erdbach: Einbruch scheitert -

Ungebetene Gäste suchten in der vergangenen Woche ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Ketterberg" auf. Die Diebe hebelten an der Haustür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Mittwoch, gegen 10.00 Uhr und Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Kriminalpolizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Mit Tiguan gegen Baum geprallt -

Mit schweren Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen 18-jährigen Unfallfahrer am Freitagabend ins Gießener Uniklinikum. Der im Schöffengrund lebende Fahranfänger überholte auf der Landstraße zwischen Braunfels und Bonbaden ein vorausfahrendes Fahrzeug, verlor die Kontrolle über seinen VW Tiguan und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Unfallfahrer. Nach einer ersten Einschätzung eines Notarztes trug er mehrere Frakturen davon. Den Totalschaden an dem VW beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

