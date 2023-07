Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Scheibe in Arborn eingeschlagen + Einbrecher scheitern an Haustür + Fahrradakku in Hörnshheim gestohlen +

Dillenburg (ots)

--

Greifenstein-Arborn: Scheibe eingeschlagen - im Gewahrsam gelandet -

Heute in den frühen Morgenstunden, gegen 01.30 Uhr schreckte ein Schlag die Anwohner der Knotenstraße auf. Ein Mann hatte mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür zum dortigen Backes eingeschlagen und wollte offensichtlich einsteigen. Ein Zeuge griff ein, nahm den Betrunkenen fest und übergab ihn einer Streife der Herborner Polizei. Der Alkoholtest des Festgenommenen ergab einen Wert von 1,76 Promille. Er verweigerte die Angaben seiner Personalien und machte keine Angaben zu seinem Motiv. Letztlich ermittelten die Polizisten die Personalien des 16-Jährigen, der in der Gemeinde Greifenstein lebt. Eine Staatsanwältin ordnete seine Ingewahrsamnahme an - ein Arzt überprüfte die Haftfähigkeit des Jugendlichen. Die Eltern des Jugendlichen wurden darüber informiert. Die Ermittlungen zum Motiv dauern an.

Hohenahr-Altenkirchen: An Haustür gehebelt -

Im Zeitraum von Dienstag, gegen 16.00 Uhr bis Mittwoch, gegen 14.00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sportplatz" einzudringen. Sie hebelten an der Tür, schafften es aber nicht diesen aufzubrechen. Zeugen, die die Einbrecher beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hörnsheim: Fahrrad-Akku mitgehen lassen -

In der Händelstraße vergriff sich ein Dieb an einem dort abgestellten E-Bike der Marke "Rotwild". Der Täter baute den rund 750 Euro teuren Akku aus. Zeugen, die den Dieb am Montag, zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 6 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

