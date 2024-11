Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löscht Brand, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 5. November 2024, 19.29 Uhr, Bahnstraße, Stadtmitte

Am frühen Dienstagabend meldete ein Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnstraße. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen Brand im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bestätigen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen halb acht erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Notruf über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Umgehend wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsendet. Vor Ort konnten die ersteintreffenden Kräfte das gemeldete Brandereignis in einer Wohnung im vierten Obergeschoss bestätigen. Der Anwohner hatte sich vor Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie gerettet. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte entsendete der Einsatzleiter unverzüglich einen Löschtrupp ins Gebäude und ließ eine Drehleiter von außen zur Brandbekämpfung in Stellung bringen. Aufgrund des schnellen Eingreifens zeigten die Löschmaßnahmen schon nach wenigen Minuten Wirkung, und es konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Zeitgleich führten weitere Kräfte die übrigen Anwohner aus dem Gebäude heraus. Im Anschluss an die Brandbekämpfung führten die Einsatzkräfte noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch, um die Brandwohnung sowie den Treppenraum von dem giftigen Brandrauch zu befreien. Die Bewohner sowie weitere Anwohner wurden durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte kehrten nach circa einer Stunde zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

