FW-D: Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Flingern

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 24. Oktober 2024, 23.10 Uhr, Dürkheimer Weg, Oberbilk Am späten Donnerstagabend erreichte die Leitstelle die Meldung über ein Feuer in einem Wohngebäude am Dürkheimer Weg in Oberbilk. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Brandereignis im Erdgeschoss des Gebäudes fest. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell abgelöscht ...

