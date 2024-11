Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Arbeitsintensiver Vormittag für die Feuerwehr Düsseldorf. Rettungskräfte rückten zu zwei Feuermeldungen aus, ein Schwerverletzter. Freitag, 01. November 2024, Vormittagsstunden, Stadtgebiet

Düsseldorf (ots)

Im Verlauf des Freitagmorgens rückte die Düsseldorfer Feuerwehr zu insgesamt zwei Feuermeldungen aus und löschte dabei einmal einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bilk sowie ein Feuer in einem leerstehenden Haus im Stadtteil Ludenberg.

Über den Notruf 112 kam am Freitagmorgen um 07:37 Uhr ein Notruf zu einem Zimmerbrand in der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf an. Hier meldete ein Anrufer einen ausgelösten Heimrauchmelder sowie eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Chlodwigstraße. Umgehend alarmierte der Leitstellenmitarbeiter die zuständige Feuer- und Rettungswache. Bereits sechs Minuten nach dem Notruf trafen die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle an. Im vierten Obergeschoss mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur Brandwohnug verschaffen. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera konnte eine Person in der Brandwohnug ausgemacht werden. Die schwer verletzte Person wurde unverzüglich durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht und dem bereitstehenden städtischen Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss konnte das Feuer in der Wohnung durch einen Löschtrupp mit einem Löschrohr schnell abgelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf 10.000EUR. Die schwer verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Um 09.34 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf eine weitere Feuermeldung über den Notruf 112. Diesmal soll ein leerstehendes Einfamilienhaus im Stadtteil Ludenberg in Flammen stehen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle bestätigte sich die Notrufmeldung. In einem leerstehenden Einfamilienhaus stand das erste Obergeschoss in Vollbrand. Unverzüglich wurden durch den Einsatzleiter umfangreiche Löschmaßnahmen durch mehrere Löschtrupps sowie ein Wenderohr über eine Drehleiter zur Brandbekämpfung von außen und im inneren des Hauses eingesetzt. Die mitalarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Düsseldorf sicherten die Wasserversorgung von der Bergischen Landstraße zum Brandobjekt aus und unterstützten die Kräfte der Berufsfeuerwehr bei ihren Maßnahmen. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Düsseldorf trennte das Gebäude von der Energieversorgung. Während des Einsatzes kam es zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung im Bereich der Bergischen Landstraße. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Bei beiden Einsätzen hat die Kripo die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren bei beiden Einsätzen 94 Einsatzkräfte der Berufs- sowie Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Führungsdienst im Einsatz.

