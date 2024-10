Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Altpapiercontainern/ Einbruch/ Mit Axt gedroht/ E-Scooter gestohlen

Menden (ots)

Am Freitagmorgen brannten an der Stiftstraße vier Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Alle vier Container waren im Innenraum leicht verkokelt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Mit einer Axt in der Hand und nacktem Oberkörper lief ein 43-jähriger Mann am Freitag vor einem Imbiss an der Lendringser Hauptstraße hin und her. Der stark alkoholisierte Mann ließ sich von der Polizei ohne Widerstand fesseln. Bei seiner Durchsuchung kamen ein Teppichmesser und Amphetamine zu Tage. Er erklärte sein Verhalten mit einem Streit mit einem Unbekannten. Der sei aus einem Fahrzeug gestiegen und habe ihm unvermittelt einen Faustschlag verpasst. Darauf habe er Axt und Messer geholt. Der Gegner sei allerdings weg gewesen. Die Polizeibeamten schrieben wegen des Faustschlages eine Anzeige gegen Unbekannt und Anzeigen wegen Bedrohung und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den 43-Jährigen.

In der Nacht zum Samstag wurde im Industriegebiet Hämmer, an der Straße Lindort, in eine Autowerkstatt eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, durchwühlten Schränke und Schreibtisch-Schubladen und entwendeten diverse Gegenstände.

Am Freitagmorgen zwischen 8.20 und 12 Uhr wurde an der Klosterstraße ein E-Scooter gestohlen. Die Polizei hat das Elektro-Kleinstfahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

