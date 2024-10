Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Einbrecher

Iserlohn / Letmathe (ots)

Unbekannte Täter sind von Freitag auf Samstag zwischen 12 und 12 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters in eine Gartenlaube Auf der Emst eingedrungen, die Kripo konnte Hebelmarken feststellen. Nun wird wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt, die Polizei bittet um Hinweise. Auch eine Gartenlaube Im Lau war betroffen, dort waren Einbrecher zwischen dem 30.09. und 04.10. aktiv. Hier gelang es auch, Alltagsgegenstände aus der Laube zu entwenden. Zwischen Mittwoch und Freitag haben Unbekannte zudem eine Wohnungstür in der Hardtstraße aufgebrochen. Es wurden diverse Werkzeug aus der Wohnung entwendet, auch hier ermittelt die Kriminalpolizei. Ebenso an der Schlesischen Straße: Dort wurde zwischen dem 20.09. und dem 04.10. an einem Fenster gehebelt, was jedoch Stand hielt. An einem Keller an der Schlesischen Straße wollte man ebenso gewaltsam eindringen, dort entstanden zwischen dem 27.9. und dem 4.10. Einbruchsspuren. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell