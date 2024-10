Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge, Festnahme, Diebe

Lüdenscheid (ots)

Containerbrand

Am Samstag um 00:25 Uhr brannte ein Container an der Herderstraße, der Inhalt wurde wahrscheinlich durch eine nicht bekannte Person in Brand gesetzt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zum Geschehen.

Dieb festgenommen

Samstag nahm die Polizei einen 56 Jahre alten Ladendieb ohne festen Wohnsitz in einem Elektromarkt an der Wilhelmstraße fest. Ein Ladendetektiv entdeckte den Mann beim Diebstahl eines Lautsprechers im Wert von über 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ist nun mit weiteren Ermittlungen betraut, eine Vorführung des Festgenommenen vor Gericht steht bevor.

Schläge an der Autobahn

Ein LKW-Fahrer aus Gelsenkirchen (49J) wurde von vier Männern an der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord am Samstag um 17:20 Uhr zusammengeschlagen. Die Männer seien dem Lkw seit der Rahmedestraße mit einem grauen Ford aus Recklinghausen gefolgt. Sie hätten den Gelsenkirchener schon im Verkehrsgeschehen überholt und ausgebremst. Als dieser dann abbog, setzte sich das Auto wieder hinter den Lkw. An der L692 Richtung Schalksmühle kam es dann nahe der A45 Auffahrt zur Auseinandersetzung, beide Parteien stiegen aus und die vier Männer schlugen auf den Gelsenkirchener ein, so die Angaben des LKW-Fahrers und vorbeifahrender Zeugen. Die Männer konnten durch die Polizei ermittelt werden und wurden in Castrop-Rauxel befragt. Sie hingeben schilderten, durch den Gelsenkirchener nach Streit im Verkehr angegriffen worden zu sein. Nun wird gegen beide Seiten ermittelt. (lubo)

Einbrecher unterwegs

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag in eine Kellerwerkstatt am Eininghauser Weg eingebrochen. Sie entwendeten einen Werkzeugkoffer mit Maschinen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell