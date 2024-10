Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Platte Reifen

Menden (ots)

Am Limberg haben Unbekannte von Donnerstag auf Freitag zwischen 14:30 und 07:40 Uhr die Reifen zweier Pkw zerstochen. Zeugen die gesehen haben, wer den Opel Astra und den Opel Corsa beschädigt hat, können sich an die Polizeiwache in Menden unter 02373 91990 wenden. (lubo)

