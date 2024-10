Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtige Personen in der Bank

Neuenrade (ots)

Freitag auf Samstag sind zwei Männer in eine Bankfiliale an der Erste Straße eingedrungen. Gegen 1 Uhr wurden sie von Kameras beobachtet, einer der Männer hatte hier eine Schiebetür beschädigt und geöffnet. Der Zweite kam hinzu und man versuchte mit mehreren Karten, Geld an den Automaten abzuheben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu den Umständen der Tat, die Schiebetür wurde wieder repariert. Der Mann, der die Tür aufgebrochen hat, wird als 20-25 Jahre alt und blond beschrieben, er trug eine hellblaue Jacke mit schwarzer Weste. Seine Begleitung war ebenfalls männlich und 23-30 Jahre alt, er trug rote Schuhe, schwarze Kleidung und eine Kappe. Hinweise nimmt die Polizei unter 02392 93990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell