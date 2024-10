POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Unter https://polizei.nrw/fahndung/147787 sucht die Polizei mit Fotos nach dem Tatverdächtigen mehrerer Delikte in Lüdenscheid. Wer erkennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt die Polizei unter 0235190990 entgegen. Der Mann soll im Dezember zwischen dem 23.-26.12. in drei Gartenhütten eingebrochen sein. Wir bitten um Mithilfe. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr