Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Radschlüssel zugeschlagen/ Geldgewinn gegen Gebühr/ Betrug per Computerstimme/ Falscher Krankenkassen-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

Altena (ots)

Altena

Ein 24-jähriger Mann soll am Montag einen anderen Verkehrsteilnehmer bedroht und mit einem Radkreuz auf dessen Pkw eingeschlagen haben. Ein 47-jähriger Altenaer musste gegen 14.25 Uhr mit mehreren anderen Fahrern vor der roten Baustellenampel an der Werdohler Straße anhalten. Als sich die Kolonne wartender Fahrzeuge wieder in Bewegung setzte, blieb ein blauer Mercedes auf der Straße stehen. Der 47-Jährige wollte an dem Mercedes vorbeifahren, als sich ihm einer der Fahrzeuginsassen in den Weg gestellt und ein Radkreuz aus dem Wagen geholt haben. Das habe der Mann bedrohlich hoch gehalten, ihn verbal bedroht und dann mit dem Radkreuz auf seinen Wagen eingeschlagen, berichtete der Geschädigte später der Polizei. Als er die Polizei rufen wollte, sei der Unbekannte eingestiegen und der Wagen fuhr weiter in Richtung Altena. Auf dem Fahrersitz saß eine ältere Frau. Die Polizei ermittelte einen 24-jährigen Tatverdächtigen und schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Der junge Mann bestreitet die Tat. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich zu melden unter Tel. 9199-0.

An einem Mehrfamilienhaus in der Lennestraße wurde wahrscheinlich am vergangenen Wochenende das Telefon- und TV-Kabel durchgeschnitten. Eine Frau bemerkte am Montagmorgen, dass sie keinen Fernsehempfang mehr hatte. Wie sich einen Tag später herausstellte, wurde das senkrecht an der Hauswand verlaufende Kabel durchtrennt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Eine Altenaerin hat angeblich 38.500 Euro gewonnen. Sie sollte lediglich den Geldtransporter bezahlen. Die 74-jährige Frau glaubte dem Anruf und machte sich auf den Weg, die geforderten Guthabenkarten zu besorgen. Die Karten sollte sie am Nachmittag dem Fahrer eines Geldtransporters übergeben. Eine aufmerksame Kassiererin bewahrte sie vor einem großen Fehler und fragte die Seniorin, was sie mit den Karten vorhabe. Als sie die Geschichte vom angeblichen Geldgewinn hörte, riet sie der Kundin dringend, zur Polizei zu gehen. Das tat die Seniorin. Die Polizei warnt: Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen. Seriöse Gewinnspiel-Veranstalter verlangen keine Gebühren für die Gewinnauszahlung. Wer sich unsicher ist, sollte das Ganze mit einem Bekannten besprechen oder aber gleich die Polizei informieren.

Eine 60-jährige Altenaerin hat Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs erstattet. Sie erhielt in der vergangenen Woche einen Anruf: Eine Computerstimme teilte ihr mit, dass ihr PayPal-Konto gehackt worden sei. Sie folgte den Anweisungen der Computerstimme und nannte ihre persönlichen Daten. Sie lud sich, wie gefordert, eine App herunter und registrierte sich. In den Tagen danach folgten mehrere Abbuchungen von ihrem Girokonto. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Sie ließ ihr Konto sperren, hat deshalb aber nun selbst zunächst keinen Zugriff mehr auf ihr Konto, wie sie der Polizei berichtete. Einen Teil des Geldes konnte die Bank zurück buchen. Die Polizei mahnt zum vorsichtigen Umgang mit den eigenen Daten. Am Telefon kann sich jeder für alles ausgeben: Online-Versender, Staatsanwalt, Amtsgericht, Bundesanwaltschaft, Polizei ... Wer befürchtet, dass der Anruf einen realen Hintergrund hat, der sollte keinesfalls in diesem Gespräch Auskunft geben. Stattdessen sollte man auflegen, durchatmen und langsam mit 5 zählen. So ist sichergestellt, dass der Anruf definitiv beendet wurde. Danach kann man die angeblichen Anrufer unter den bekannten Telefonnummern aus dem Telefonbuch zurückrufen oder sich im Online-Konto des betreffenden Dienstes anmelden, um nach Ungereimtheiten zu suchen.

Ein angeblicher Krankenkassen-Mitarbeiter hat am Donnerstagabend eine Seniorin bestohlen. Der Unbekannte klingelte am Feiertag an ihrer Haustür in der Lindenstraße und stellte sich als Mitarbeiter ihrer Krankenkasse vor. Die Frau sollte ihre Hörgeräte einsetzen. Der Mann hielt sich diverse Zeit nebenan im Schlafzimmer der Seniorin auf. Mit dem Satz, dass er etwas aus dem Auto holen müsse, ging er nach draußen, kam jedoch nicht zurück. Anschließend stellte die Seniorin fest, dass Geld und Schmuck fehlten. Sie rief die Polizei. Der Unbekannte soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Die Seniorin schätzte ihn auf ein Alter von etwa 40 Jahren. Er hat dunkle, braune Haare, die er nach hinten gekämmt trägt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Gleichzeitig warnt die Polizei vor diesen ungebetenen Gästen an der Haustür. Immer wieder geben sich Täter als Mitarbeiter der Pflegekasse oder des Pflegedienstes, des Stromversorgers oder als Handwerker aus. Fremde sollten auf keinen Fall in die Wohnung gelassen werden. Wer wichtige Telefonnummern griffbereit neben sein Telefon legt, der kann im Zweifel bei dem angeblichen Auftraggeber nachfragen, ob wirklich Arbeiten beauftragt wurden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell