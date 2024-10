POL-MK: Sicherer Umgang mit digitalen Medien und Daten

Kierspe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Vormittags wurde aus einem abgeschlossenen Carport am Springerweg ein E-Bike gestohlen. Am Mittag bemerkte die Eigentümerin, dass die Tür am Carport aufstand. Ein zuvor angehängtes Vorhängeschloss war weg - genauso wie ein lila-metallicfarbenes E-Mountainbike vom Typ Macina Race 572 der Marke KTM samt Faltschloss. Die Polizei bittet um Hinweise unter ...

mehr