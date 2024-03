Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tatort: Oberhausen Hauptbahnhof - Unbekannte Täter greifen 14-Jährigen an

Oberhausen (ots)

Ein Jugendlicher (14) wurde am Samstagabend (17. März) um 20.30 Uhr von acht unbekannten Tätern mit Schlägen und Tritten im Oberhausener Hauptbahnhof angegriffen. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bundespolizisten fahndeten nach den Flüchtigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Ein 14-Jähriger wurde auf dem Bundespolizeirevier in Oberhausen vorstellig und teilte den Beamten aufgeregt mit, dass er gerade am Bahnsteig zu Gleis 6/7 von acht unbekannten Tätern körperlich angegriffen wurde. Zuvor habe die Gruppe versucht, den Geschädigten in ein Gespräch zu verwickeln. Ohne jede Vorwarnung schlugen und traten die acht Personen auf den 14-Jährigen ein. Noch während des Angriffs habe einer der Acht, den Jugendlichen gewürgt und von sich gestoßen. Anschließend flüchtete er sich auf die im Hauptbahnhof befindliche Bundespolizeiwache. Der Geschädigte erlitt leichte Hämatome am Hals. Bei der Personalienüberprüfung wurde bei dem Jugendlichen insgesamt zwei Verschlusstütchen mit Ecstasy und Amphetamine festgestellt. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Bundespolizisten leiteten gegen den 14-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Zuständigkeitshalber wurde der Jugendliche an das Jugendamt Oberhausen übergeben. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Gegen die unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren der gefährlichen Körperverletzung sowie der Körperverletzung eingeleitet.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe. Hinweise über das Tatgeschehen sowie über die acht unbekannten Personen nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 rund um die Uhr entgegen.

