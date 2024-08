Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der Autobahn 81- Polizei sucht Zeugen (13.08.2024)

Vöhringen A81 (ots)

Leichte Verletzungen erlitten, haben vier Personen bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr. Ein 44-Jähriger fuhr mit einem Audi Q3 auf der rechten Spur im dortigen Baustellenbereich in Richtung Singen. Mehreren Metern Abstand fuhr vor dem Mann ein Reisebus. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin war auf der verengten linken Spur unterwegs, überholte den Audi und wechselte noch hinter dem Bus auf die rechte Fahrspur. Die Autofahrerin bremste ihren Wagen aus noch nicht bekannten Gründen bis zum Stillstand ab, was der Audi-fahrer zu spät erkannte und in das Heck des BMW krachte. Dabei verletzten sich eine im Audi mitfahrende 40-jährige Frau und ein 12 Jahre altes Mädchen, sowie die BMW-Fahrerin und deren 38-jährige Beifahrer. Mehrere Rettungswagenbesatzungen kümmerten sich um die Verletzten und brachten zwei von ihnen in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf der Autobahn über mehrere Kilometer. Die Verkehrspolizei Zimmern sucht nun nach zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell