POL-MK: Randale und Widerstand

Kierspe (ots) - In der Helle haben in der Nacht auf Freitag unbekannte Täter an zwei Fenstern zu der Werkstatt einer Lackiererei gehebelt, sie blieben mit ihrem Versuch jedoch erfolglos und konnten nichts entwenden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354 91990 entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

mehr