Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baggerlöffel gestohlen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zwei Baggerlöffel von einer frei zugänglichen Baustelle Am Auholz sind nunmehr im Besitz von unbekannten Dieben. Diese stahlen die Baggerlöffel offenbar im Zeitraum vom 30.11.2023 zum 05.12.2023. Ein Zeuge meldete am gestrigen Tag das Fehlen. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (Bezugsnummer 0317485/2023) (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell