Balve (ots) - Am 21.6. wurde zwischen 17 und 19 Uhr das Fenster zu einem Pausenraum eines Verbrauchermarktes an der Hönnetalstraße aufgebrochen. Unbekannte Täter gelangten dadurch zu einem Lagerraum im Gebäudeinneren und entwendeten mehrere Stangen an Zigaretten im Warenwert mehrerer tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Vorfall. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

