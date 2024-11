Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ABSCHLUSSMELDUNG Feuermeldung in Tiefgarage - Feuerwehr löscht brennende PKW, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 6. November 2024, 10.08 Uhr, Karl-Arnold-Platz, Golzheim

Gegen kurz nach 10 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in Golzheim. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Tiefgarage fest. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet und weitere Kräfte zur gemeldeten Adresse alarmiert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Am Dienstagvormittag informierte ein Anrufer die Feuerwehr Düsseldorf über ein Brandereignis am Karl-Arnold-Platz in Golzheim. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stellten diese eine Rauchentwicklung aus dem Bereich einer Tiefgarage fest. Sofort entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung und forderte über die Leitstelle weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung an. In der Tiefgarage fanden die Einsatzkräfte drei brennende Fahrzeuge vor, welche mit zwei Löschrohren abgelöscht wurden. Etwa dreißig Minuten später konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf melden.

An die Brandbekämpfung schlossen sich umfangreiche Kontroll- und Lüftungsmaßnahmen an, um den Bereich vom giftigen Brandrauch zu befreien. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Aufgrund der starken Intensität des Brandes kann die Parkfläche bis zu einer Überprüfung der Statik nicht genutzt werden.

Die letzten der rund 60 Einsatzkräfte kehrten nach etwa dreieinhalb Stunden zu ihren Standorten zurück. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell