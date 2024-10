Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Ein 34-jähriger Mann war mit seiner 32-jährigen Freundin am 16.10.2024, gegen 00.20 Uhr, im Metznerpark spazieren, als sich von hinten eine dreiköpfige Gruppe bestehend aus zwei Männer und einer Frau näherte. Als sich der 34-Jährige umdrehte, wurde er, nach eigenen Angaben, unvermittelt von einer männlichen Person mit einer Stange auf den Kopf geschlagen und hierbei verletzt. Die dreiköpfige Gruppe sei sodann in Richtung Innenstadt geflüchtet. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 40-jährigen Mann, schlank, etwa 180cm groß, mit schwarzen kurzen Haaren handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell