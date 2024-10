Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in die Bücherei

Neuhofen (ots)

Durch Mitarbeiter der Gemeindebücherei im Otto-Ditscher-Haus wurde am 14.10.2024 mitgeteilt, dass aus mehreren Computern Festplatten sowie andere Hardware, u.a. eine Tastatur und Arbeitsspeicher entwendet wurden. Dies wurde bemerkt, da die Computer die zurückliegenden Tage nicht funktionierten. Darüber hinaus wurde durch die bislang unbekannten Täter eine Kasse mit 125 Euro Bargeld und 2 USB Sticks entwendet. Bislang ist nicht bekannt, wie die Täter in die Bücherei kamen. Einbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden. Aktuell finden im Otto-Ditscher-Haus Sanierungsarbeiten statt. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

