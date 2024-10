Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit flüchtigem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Montag, gegen 11:10 Uhr, befuhr eine 75-jährige Fahrradfahrerin den Radweg in der Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße. Auf Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße/ Hirschgraben wollte die 75-Jährige den vor ihr fahrenden Radfahrer rechts überholen. Dieser bog jedoch ohne Ankündigung nach rechts ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer, sodass die 75-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der unfallbeteiligte Radfahrer fuhr anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, in Richtung Hirschgraben davon. Der flüchtige Zweiradfahrer wird als männlich, ca. 55-60 Jahre alt, mit einem gelben Poncho bekleidet und schiefen Zähnen beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

