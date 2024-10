POL-PDLU: Frankenthal - Kontrollen im Stadtgebiet

Schifferstadt (ots) - Am 13.10.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 18:40 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Speyerer Straße mit einem 32-jährigen PKW Fahrer durch, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Fahrer auffällig nervös und zittrig war. Darüber hinaus konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen, wie ...

mehr