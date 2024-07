LPI-GTH: Betrugsversuche

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Aus einer Garage in der Straße des Friedens entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen Klimakompressor im Wert von rund 250 Euro. In der Zeit zwischen gestern, 19.00 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam in die Garage ein. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0190956/2024) entgegen. (jd) ...

