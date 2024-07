Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Opel die L1140 von Langewiesen kommend und beabsichtigte in den dort befindlichen Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah der Mann offenbar einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen 46-jährigen Fahrer einer MZ. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Dadurch wurde der 46-Jährige leicht und sein 15-jähriger Sozius schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war temporär voll gesperrt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 4.000 Euro, diese blieben fahrbereit. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell