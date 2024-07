Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbrand mit Folgen für viele Anwohner Gothas

Gotha (ots)

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Kellerbrand in Gotha, Lindemannstraße 2-24 informiert. Durch die Gothaer Feuerwehren konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der vermeintlich kleine Schaden erwies sich jedoch als große Herausforderung für Feuerwehr, THW, Haveriedienst und die TAG Wohnen. Die Versorgung des gesamten Wohngebietes Gotha West mit TV stand zwischendurch auf der Kippe, konnte am Ende mit Unterbrechungen gewährleistet werden. Ca. 40 Haushalte haben diese Nacht weder Wasser noch Strom, weitere Haushalte haben nur Wasser oder nur Strom, andere haben beides. Durch das THW wurden Tanker mit Trinkwasser aufgestellt. 5 Personen wurde in Hotels der Stadt Gotha untergebracht, die restlichen Haushalte wollte weiterhin in ihren Wohnungen bleiben. Eine zeitnahe Reparatur wurde in Aussicht gestellt. Personen wurden nicht verletzt, die vorläufige Schadenshöhe wurde mit ca. 50.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gotha geführt. Hinweise zum Brand bitte unter der Bearbeitungsnummer: 0191667 (as)

