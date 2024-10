Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Gefährliche Körperverletzung

Speyer (ots)

Nach einem vorangegangenen Streit trafen sich in der Nacht zum Sonntag, gegen 04:20 Uhr, insgesamt zehn Personen aus zwei Gruppierungen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Tullastraße. Die eine Gruppierung schlug mutmaßlich unter anderem mit einem Baseballschläger, einem Teleskopschlagstock, einem Radschlüssel und einem Schlagring auf drei Männer im Alter von 19, 21 und 53 Jahren ein. Die drei Männer wurden durch den Angriff verletzt, zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Anschließend entfernten sich die Angreifer in zwei Pkw vom Tatort. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen mit starken Polizeikräften konnten beide Fahrzeuge und ihre Insassen im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Der Baseballschläger, ein Radschlüssel und ein Messer konnten bei den Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurde an der Tatörtlichkeit eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell