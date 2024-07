Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.07.2024, gegen 02.22 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger aus Overath mit einem PKW, besetzt mit fünf Insassen, in Ostbevern auf einem parallel zur B51 verlaufenden Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Überwasser aus Richtung des Beverstadions kommend in Richtung der Kreuzung B51/L588.

Bei dem Versuch vom Wirtschaftsweg nach rechts in Richtung der obigen Kreuzung einzubiegen, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf den gegenüberliegenden Acker. Der 22-Jährige und ein 16-jähriger Beifahrer wurden leicht, eine 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

