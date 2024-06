Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 49-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (5. Juni) gegen 11:55 Uhr auf der Bamenohler Straße (B 236) ereignet. Zunächst befuhr eine 49-Jährige mit ihren Pkw die B 236 von Lennestadt kommend in Richtung Lenhausen. Zeitgleich wollte eine 22-jährige Auto-Fahrerin aus der Professor-Feldmann-Straße kommend auf die Bundesstraße einfahren. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Rettungssanitäter behandelten sie vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich.

