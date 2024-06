Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte stehlen zahlreiche Akku-Bohrschrauber

Wenden (ots)

Unbekannte Täter schlitzten in der vergangenen Nacht (6. Juni) gegen 03:30 Uhr die Seitenplane an einem Auflieger eines auf dem Parkplatz "Großmicke" in Autobahnnähe (A 45) geparkten Sattelzugs auf. Im Inneren des Aufliegers befanden sich zahlreiche folierte Paletten. Diese beschädigten die Täter teilweise und entwendeten anschließend zahlreiche Akku-Bohrschrauber sowie die dazugehörigen Akkus. Als der Alarm an dem Lkw auslöste, traten die Täter die Flucht, vermutlich mit einem schwarzen Kastenwagen der Marke Mercedes, an. Es entstand ein Sach- und Beuteschaden, der jeweils im fünfstelligen Eurobereich liegt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell