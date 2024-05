POL-OH: Fahndungsrücknahme - Vermisste Person leblos aufgefunden

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Heckscheibe eingeworfen Bad Hersfeld. Die Heckscheibe eines weißen Ford Focus warfen Unbekannte am Mittwoch (15.05.), zwischen 15.10 Uhr und 15.20 Uhr, ein. Zur Tatzeit war das Auto vor einem Schnellrestaurant in der Straße "An der Haune" geparkt gewesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, ...

