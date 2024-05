Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

In Bushaltestelle gefahren

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (15.05.) erlitt ein 80-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er wollte nach aktuellem Kenntnisstand gegen 10:30 Uhr von der Zufahrt eines Sanitätshauses im Gerloser Weg rückwärts auf die Fahrbahn fahren, um anschließend seine Fahrt in Richtung Adalbertstraße fortzusetzen. Während des Fahrmanövers verlor der BWM-Fahrer aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die gesamte Fahrbahnbreite rückwärts und stieß mit dem Heck gegen die auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindliche Bushaltestelle. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Sonntag (12.05.), gegen 17 Uhr, bis Dienstag (14.05.), gegen 18:10 Uhr, parkte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Mühlheit ihren orangenen Toyota Yaris ordnungsgemäß in einer Parktasche der Gerwigstraße in Höhe der Hausnummer 13. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mutmaßlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen den abgestellten Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Montag (13.05.), gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Fahrradfahrer aus Niederaula den baulich von der Frankfurter Straße abgetrennten Radweg aus Richtung Hohe Luft kommend in Richtung Breitenstraße. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau wollte nach derzeitigen Informationen zeitgleich vom Parkplatz einer medizinischen Einrichtung auf die Frankfurter Straße auffahren. Dabei kollidierte er aus noch unklarer Ursache beim Anfahren mit dem von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Schadenhöhe am Fahrrad beträgt etwa 530 Euro.

Verkehrsunfall

Philippsthal. Am Dienstag (14.05.), gegen 10:10 Uhr, beabsichtigte ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal mit seinem Fahrzeug von dem Parkplatz eines Bankinstitutes rückwärts auf die Rathausstraße zu fahren. Ein 71-jähriger Fahrer aus Vacha befuhr zu diesem Zeitpunkt nach vorliegenden Erkenntnissen mit seinem Kleinkraftrad die Rathausstraße in Richtung Brückenstraße. Als der Pkw-Fahrer ausfuhr, musste der Zweiradfahrer ein Ausweichmanöver durchführen, kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Bei dem Versuch, das Kleinkraftrad aufzustellen, verletzte sich der Pkw-Fahrer ebenfalls leicht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.05.), gegen 14:40 Uhr, befuhren eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Künzell und ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Hungen in dieser Reihenfolge mit ihren Fahrzeugen die B27 von Friedlos kommend auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. An der Picasso-Kreuzung beabsichtigen beide nach aktuellem Kenntnisstand nach links weiter zu befahren. Verkehrsbedingt bremste die 32-Jährige ihr Fahrzeug zuvor an einer Ampel bis zum Stillstand ab. Der 38-jährige Pkw-Fahrer erkennt dies vermutlich zu spät und fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Unfall

Schenklengsfeld. Am Dienstag (14.05.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Brückenau die Landecker Straße. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich die Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 10 stieß der 22-Jährige aus noch unbekannten Gründen mit dem Pkw des entgegenkommenden 20-Jährigen zusammen. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.05.), in der Zeit von 13:30 Uhr bis 20:15 Uhr, parkte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen schwarzen VW T-Roc ordnungsgemäß in einer Parkbucht eines Firmenparkplatzes in der Amazon-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rangierte sein Fahrzeug mutmaßlich vor dem geparkten Fahrzeug. Dabei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

