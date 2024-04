Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Tageswohnungseinbruch

Hattingen (ots)

Am 12.04.24, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Straße In der Behrenbeck auf. Das Haus wurde durchsucht und es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm de Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell