Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit 8-jährigem Kind auf Schulweg

Gevelsberg (ots)

Die Fachdienststelle der Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall mit einem 8-jährigen Kind nach Zeugen und Zeuginnen. Der Unfall auf dem Schulweg des Kindes ereignete sich am 09.04.2024, gegen 07:35 Uhr, auf der Winkelstraße. Eine derzeit unbekannte Fahrzeugführerin befuhr die Winkelstraße in Fahrtrichtung Engelbertweg. In Höhe der Hausnummer 15 wollte das Kind die Fahrbahn überqueren, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Das Kind verletzte sich dabei leicht. Nach einem kurzen Gespräch zwischen Kind und Fahrzeugführerin entfernte sich der Pkw in unbekannte Richtung. Nach Beschreibung des Kindes soll es ein silberfarbener Pkw in Form eines Kombis gewesen sein.

Die Fahrzeugführerin soll zwischen 45 und 50 Jahren alt gewesen sein und eine Brille getragen haben.

Die Fachdienststelle Verkehr hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

