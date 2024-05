Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Stromkabel gestohlen - Einbruch in Geschäftsräume - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Stromkabel gestohlen

Fulda. Von einer Baustelle in der Werner-von-Siemens-Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 22. April und dem 15. Mai aus einem Erdschacht ragende Stromkabel im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäftsräume

Fulda. In der Marktstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (15.05.), gegen 2.40 Uhr, in einen Mobilfunkladen ein. Die Täter drangen über die Haupteingangstür ins Gebäude ein und stahlen Bargeld, Mobiltelefone und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden. Am Mittwoch (15.05.), zwischen 7.15 Uhr und 12.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Fliedener Straße im Ortsteil Rückers ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster im Erdgeschoss auf und stahlen Bargeld. Es entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell