Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Hauenstein (ots)

Bereits am Mittwoch, 26.07.2023 in der Zeit von 15.45 Uhr bis 18.25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein türkisfarbenes Mountainbike der Marke Merida am Bahnhof-Mitte in Hauenstein. Das Fahrrad war dort mit einem Stahlschloss an einem Fahrradständer befestigt gewesen. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 500.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen./ pidn

