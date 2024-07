POL-WAF: Drensteinfurt. Mähdrescher gerät in Brand

Warendorf (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem PKW kam es am heutigen Sonntagmorgen (21.07.2024, 07.00 Uhr) zu einem Brand an der Karl-Wagenfeld-Straße in Sendenhorst. Sowohl das Fahrzeug als auch die Garage wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Feuerwehr Sendenhorst und die Polizei waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen kamen ...

