Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alleinunfall eines Kradfahrers

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.07.2024, gegen 20.45 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Oelde in Ennigerloh auf der Kreisstraße 6 (Pöling) aus Richtung Neubeckum in Richtung Enniger. Etwa 500 Meter vor der Einmündung mit der Kreisstraße 1 (Pölinger Heide) verlor er Eingangs einer Rechtskurve die Gewalt über sein Krad, kam zu Fall und schleuderte gegen die linksseitige Schutzplanke. Der 20-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 6 zeitweise gesperrt.

