Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in der Maximilianstraße. Die beiden 25- und 28-jährigen Geschädigten befanden sich zusammen mit weiteren Bekannten auf dem Nach-Hause-Weg. Vor den Geschädigten lief die 38-jährige Beschuldigte mit ihrer Begleitung. Da die stark alkoholisierte Beschuldigte der Annahme war, dass sie von der Personengruppe ausgelacht wird, schlug sie den beiden Geschädigten ins Gesicht. Nachdem die Beschuldigte von der Polizei angetroffen werden konnte, sollte diese in Gewahrsam genommen werden. Hierbei sperrte sich die 38-Jährige und beleidigte die Einsatzkräfte durchgehend. Die Beschuldigte erwartet nun mehrere Strafanzeigen.

