POL-PDLU: Versuchter PKW-Einbruch

Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Lenhart". Hierbei konnte der 59-jährige Bewohner des Einfamilienhauses den unbekannten Täter bei der Tat stören, sodass dieser flüchtete. Der Geschädigte konnte noch erkennen, dass der Täter in einen unbekannten Kleinwagen stieg und in unbekannte Richtung davonfuhr. Durch die ...

