POL-PDLU: Verkehrsunfall im Nachtweideweg - Autofahrer leicht verletzt

Frankenthal (ots) - Am Samstagnachmittag, 13.10.2024, betrat ein Täter einen Lebensmittelladen in der Straße Am Kanal in Frankenthal und bedrohte die Kassiererin mit einem Messer. Anschließend entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld aus dem Kassenbereich und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, welche ...

mehr