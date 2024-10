Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Lenhart". Hierbei konnte der 59-jährige Bewohner des Einfamilienhauses den unbekannten Täter bei der Tat stören, sodass dieser flüchtete. Der Geschädigte konnte noch erkennen, dass der Täter in einen unbekannten Kleinwagen stieg und in unbekannte Richtung davonfuhr. Durch die Beamten konnten vor Ort Spuren gesichert werden. Zeugen, welche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

