Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Drei Mülltonnen brennen/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Samstag (13.01.), in der Zeit zwischen 13.35 und 13.50 Uhr, gerieten in der Bürgermeister-Stein-Straße drei Mülltonnen in Brand. Die Tonnen befanden sich auf einem Grundstück unmittelbar vor einem Wohnhaus. In Folge des Brandes wurden die drei Mülltonnen vollständig zerstört. Zudem wurde die angrenzende Hausfassade beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei in Wald-Michelbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

