POL-PDLU: Fahrt unter Einfluss von THC

Frankenthal (ots) - Am 11.10.2024, gegen 13:20 Uhr, befuhren ein Transporter und ein Traktor mit 2 Anhängern die Mahlastraße in Frankenthal in Richtung Speyerer Tor. Hierbei übersah der 31-jährige Fahrer des Traktors, dass der vorausfahrende Transporter verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde die 69-jährige Fahrerin des Transporters leicht verletzt. Der Traktor wurde derart ...

